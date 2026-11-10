Умар Нурмагомедов высказался насчёт будущего брата Усмана в ММА

Бывший претендент на титул UFC в легчайшем весе россиянин Умар Нурмагомедов сообщил, что его брат непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов пока не принял решения насчёт своей будущей карьеры в ММА.

«Насчёт будущего ещё неясно. Наверное, будет лучше, если Усман сам скажет о своём решении. Я буду рядом с ним в любом случае вне зависимости от того, какое решение он примет», — сказал Нурмагомедов в интервью на YouTube-канале Red Corner MMA.

В профессиональном рекорде Усмана в смешанных единоборствах 22 победы, из которых 16 были одержаны досрочно, ни одного поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Профессиональную карьеру российский спортсмен начал в 2017 году на турнирах в России и СНГ. В настоящий момент Усман является свободным агентом.