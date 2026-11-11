Вадим Немков — Сергей Билостенный: когда бой, дата и время боя, где смотреть

14 ноября в Дубае, ОАЭ, состоится турнир по смешанным единоборствам PFL Returns to Dubai, в главном событии которого пройдёт бой между действующим обладателем титула PFL в тяжёлом весе россиянином Вадимом Немковым и третьим номером рейтинга PFL в категории до 120 кг соотечественником Сергеем Билостенным.

Противостояние между Вадимом и Сергеем начнётся ориентировочно в 23:00 мск. Их поединок покажет онлайн-кинотеатр Okko Sport. «Чемпионат» также проведёт прямую онлайн-трансляцию боя, в которой отразит наиболее значимые и важные детали.

В данный момент Вадим идёт на серии из 15 боёв без поражений. В своём профессиональном рекорде Немков имеет 20 побед, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Является бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в полутяжёлом весе и пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Вадим побеждал таких бойцов, как Райан Бейдер, Кори Андерсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис и многих других.

Сергей дебютировал в качестве профи в июне 2015 года. Билостенный имеет профессиональный рекорд 15 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и четыре поражения.