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Вадим Немков и Сергей Билостенный провели финальную битву взглядов перед боем за пояс PFL

Вадим Немков и Сергей Билостенный провели финальную битву взглядов перед боем за пояс PFL
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Действующий обладатель титула PFL в тяжёлом весе россиянин Вадим Немков провёл битву взглядов с третьим номером рейтинга PFL в категории до 120 кг соотечественником Сергеем Билостенным в преддверии поединка, который состоится 14 ноября в Дубае (ОАЭ) на турнире PFL Returns to Dubai.

PFL 2026. PFL Returns to Dubai, Дубай, ОАЭ
Вадим Немков — Сергей Билостенный
14 ноября 2026, суббота. 23:00 МСК
Вадим Немков
Не началось
Сергей Билостенный

В данный момент Вадим идёт на серии из 15 боёв без поражений. В своём профессиональном рекорде Немков имеет 20 побед, два поражения, а один поединок был признан несостоявшимся. Является бывшим обладателем чемпионского титула Bellator в полутяжёлом весе и пятикратным чемпионом России по боевому самбо. Вадим побеждал таких бойцов, как Райан Бейдер, Кори Андерсон, Йоэль Ромеро, Фил Дэвис, и многих других.

Сергей дебютировал в качестве профи в июне 2015 года. Билостенный имеет в профессиональном рекорде 15 побед, из которых 10 были одержаны нокаутом, и четыре поражения.

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