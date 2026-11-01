Сириль Ган: Волков заслуживает боя за пояс UFC, а Хокит перепрыгнул через всех в очереди

36-летний действующий обладатель титула UFC в категории до 120 кг француз Сириль Ган выразил уверенность в том, что непобеждённый четвёртый номер рейтинга UFC в тяжёлом весе американец Джош Хокит получил бой за пояс UFC преждевременно, поскольку россиянин Александр Волков также заслужил возможность бороться за него.

«Тяжёлый вес выглядит сумасшедшим. Например, Джош Хокит перепрыгнул через всех и получил титульный шанс. Когда видишь парня вроде Александра Волкова, понимаешь, что он заслужил это. Это сложно для UFC — управлять этим процессом, потому что, с одной стороны, речь идёт о чемпионском титуле, а с другой — о бизнесе. Так что я понимаю обе стороны», — приводит слова Гана портал MMA Fighting.