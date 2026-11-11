«Я прошу титульный бой!» Александр Волков обратился к UFC, опубликовав рисунок с поясом

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков призвал руководство UFC предоставить ему возможность стать следующим претендентом на чемпионский титул.

«Я устал от контента, созданного ИИ. Я прошу титульный бой через рисунок, который создал сам», — подписал Волков фото, опубликовав его на своей странице в социальной сети.

Фото: Из личного архива Волкова

У Волкова в профессиональном рекорде 41 победа, в том числе 24 нокаутом, и 11 поражений. Спортсмен является бывшим чемпионом ММА-организаций Bellator (2012 год) и M-1 Challenge (2016 год). В качестве профи в смешанных единоборствах Драго дебютировал в 2009 году.