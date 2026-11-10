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«Жду уже три месяца. Не знаю планов UFC». Хамзат Чимаев — о следующем поединке

«Жду уже три месяца. Не знаю планов UFC». Хамзат Чимаев — о следующем поединке
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Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) Хамзат Чимаев, представляющий Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), сообщил, что руководство промоушена по-прежнему не обратилось к нему с предложением об организации следующего поединка.

«Я просто жду любого поединка, так что, надеюсь, очень скоро вернусь. Я готов. Уже жду около трёх месяцев. Сказал им: «Дайте мне бой на следующий день после поражения от Стрикленда». Но я всё ещё жду, продолжаю ждать. Слышал, может быть, Нассурдин Имавов и Шон подерутся. Кто бы ни победил в этом поединке, возможно, я буду драться с этим парнем. Не знаю, чего ждёт UFC. Не представляю их планов», — приводит слова Чимаева издание The National.

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