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Дочь бывшей чемпионки UFC Аманды Нунес дала прогноз на бой матери против Кейлы Харрисон

Дочь бывшей чемпионки UFC Аманды Нунес дала прогноз на бой матери против Кейлы Харрисон
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В социальных сетях появилось видео с реакцией дочери бывшей чемпионки UFC Аманды Нуньес на предстоящий поединок ее матери против Кайлы Харрисон. Об этом сообщает MMA Orbit в социальной сети X.

На кадрах девочка рассуждает о том, как Нуньес должна провести поединок. «Я хочу, чтобы моя мама получала пояс в каждом бою, а Кейла проигрывала каждый бой», — заявила дочь спортсменки.

Поединок между Нуньес и Харрисон станет соглавным событием турнира UFC 334, который пройдёт в эти выходные. Для Аманды это будет первый бой после возвращения в октагон. Бразильянка является бывшей чемпионкой промоушена в двух весовых категориях (легчайшей и полулегкой).

В свою очередь, Харрисон — двукратная олимпийская чемпионка по дзюдо, которая успешно перешла в смешанные единоборства и является действующей чемпионкой UFC в легчайшем весе.

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