В команде Канело сообщили о планах мексиканца на карьеру

Эдди Рейносо, тренер и менеджер чемпиона мира в четырёх весовых категориях Сауля «Канело» Альвареса, рассказал о планах мексиканца на карьеру.

«Бой [в марте] будет последним, но мы собираемся продлить контракт, на Сауля очень хорошие планы, он уже поговорил с Турки [Аль аш-Шейхом], есть хорошие планы на продолжение карьеры», — приводит слова Рейносо издание ESPN.

В своём последнем бою, состоявшемся в октябре в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, Альварес победил единогласным судейским решением француза Кристиана Мбилли и завоевал титул WBC во втором среднем весе (до 76,2 кг).

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