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Фото: битва взглядов Карлоса Пратеса и Майкла Моралеса

Фото: битва взглядов Карлоса Пратеса и Майкла Моралеса
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Второй номер рейтинга UFC в полусреднем весе бразилец Карлос Пратес и непобеждённый третий номер рейтинга UFC в категории до 77 кг эквадорец Майкл Моралес провели битву взглядов в Нью-Йорке.

Сражение между бойцами состоится 30 января на турнире UFC 336 в Торонто.

Карлосу 33 года. В качестве профессионального бойца смешанных единоборств бразилец дебютировал в марте 2012 года. У Пратеса в рекорде в ММА 24 победы, из которых 22 были одержаны досрочно, и семь поражений. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC Fight Night 275 в Перте, Австралия, Пратес сразился с бывшим чемпионом UFC в полусреднем весе Джеком Делла Маддаленой. Карлос одержал победу техническим нокаутом в третьем раунде.

Моралесу сейчас 27 лет. Профессиональный дебют Майкла в смешанных единоборствах состоялся в 2018 году. У эквадорца 19 побед, из которых 14 были одержаны нокаутом, и ни одного поражения в его рекорде в ММА.

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