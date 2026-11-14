Дана Уайт назвал бои своей мечты в UFC

Президент UFC Дана Уайт перечислил поединки, которые хотел бы видеть в рамках карда идеального турнира, сообщает аккаунт Home of Fight в социальной сети Х.

В список желаемых боёв от Уайта вошли противостояние тяжеловесов Тома Аспиналла и Джона Джонса, а также схватка соперников по лёгкому весу Илии Топурии и Пэдди Пимблетта. Также функционер хотел бы организовать бой между российским чемпионом в легчайшем весе Петром Яном и американцем Шоном О'Мэлли. Помимо этого, в свой идеальный кард Уайт включил поединок между американцем Джошем Хокитом и бразильцем Алексом Перейрой.