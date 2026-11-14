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Видео: Двалишвили после освобождения из полиции высказался о конфликте с Дагестаном

Видео: Двалишвили после освобождения из полиции высказался о конфликте с Дагестаном
Комментарии

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе грузин Мераб Двалишвили после выхода из полиции Абу-Даби высказался о конфликте между Грузией и Дагестаном после драки с Усманом и Умаром Нурмагомедовыми.

— Сегодня из-за вашего конфликта в социальных сетях начинаются споры и разногласия между представителями двух народов. Ситуация вокруг Усмана тоже стала очень серьёзная. Вы сильнейшие мужчины, настоящие бойцы, которых уважают миллионы людей. Но вот настоящая сила проявляется не только в октагоне, а умением решать конфликт мирным путём. Скажите честно, если бы от вас зависело разрешение этой ситуации, что бы вы сделали бы? Готовы ли вы первым сделать шаг к перемирию? Моя цель — показать, что спорт — это посол мира. Спорт — это дружба и мир. И Грузия и Дагестан, чтобы были друзья. Вот я это вам хочу сказать.
— Я хочу сказать кое-что. У меня много друзей из Дагестана, и я люблю людей из Дагестана. Это