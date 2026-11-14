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«Не думаю, что он уклоняется, он просто ленивый». Пратес — о Махачеве

«Не думаю, что он уклоняется, он просто ленивый». Пратес — о Махачеве
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Бразильский боец UFC Карлос Пратес высказался в адрес 35-летнего действующего обладателя титула UFC в полусреднем весе россиянина Ислама Махачева, который ранее подвергся критике за нежелание выходить в октагон в январе 2027 года.

– Считаешь ли ты, что чемпион Ислам избегает тебя?
– Честно говоря, нет. Думаю, он, возможно, ленится опять проводить тренировочный кэмп (лагерь). Возможно, он хочет насладиться праздниками после боя с [Иэном] Гэрри. Может, он подумал: «Это опять нужно начинать кэмп, как-то мне не хочется. Лучше побьюсь после Рамадана, — сказал Пратес на пресс-конференции UFC в Нью-Йорке.

Напомним, ранее Пратес раскритиковал Ислама Махачева за отказ от поединка в январе.

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