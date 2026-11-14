Фото: битва взглядов Чарльза Оливейры и Диего Лопеса

В Нью-Йорке прошла битва взглядов между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе, а ныне обладателем титула BMF бразильцем Чарльзом Оливейрой и его соотечественником и бывшим претендентом на титул в полулёгком весе Диего Лопесом.

Поединок двух бразильцев пройдёт на турнире UFC 335, который состоится 12 декабря в Лас-Вегасе, США.

Чарльзу Оливейре 37 лет. На его счету 48 поединков в качестве профессионала — 37 побед при 11 поражениях. В своём последнем бою единогласным решением победил Макса Холлоуэя.

Диего Лопесу 31 год. Бразилец дебютировал в UFC в 2023 году. Дважды становился претендентом на титул в полулёгком весе (до 65 кг). Всего на его счету в престижнейшей организации мира семь побед и три поражения.