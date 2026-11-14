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Деметриус Джонсон раскритиковал Усмана Нурмагомедова за нападение на Двалишвили

Деметриус Джонсон раскритиковал Усмана Нурмагомедова за нападение на Двалишвили
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Член Зала славы UFC, а также бывший обладатель титула UFC и One Championship в наилегчайшем весе американец Деметриус Джонсон раскритиковал Усмана Нурмагомедова за нападение на Мераба Двалишвили.

«Усман подходит, даёт ему пощёчину – это вообще не ок. Я с этим не согласен. Это вообще ни к чему. В такой ситуации никто не выигрывает. Видео Мераба из скорой реально разбило мне сердце, потому что, как по мне, эти двое просто защищались. В этой истории кто-то первым кинул камень, и это Усман Нурмагомедов. Подошёл и влепил Мерабу пощёчину. А Мераб защищался. И самое главное – это вообще не должно было случиться. Мераб же выступает в Абу-Даби в RAF», — сказал Джонсон в видео в социальных сетях.

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