Сириль Ган одержал первую победу в полноценном титульном поединке

36-летний французский боец смешанных единоборств и действующий чемпион в тяжёлом весе Сириль Ган в ночь на 15 ноября одержал свою первую победу в полноценном титульном поединке, взяв верх над американцем Джошем Хокитом.

В 2021-м Сириль техническим нокаутом победил Деррика Льюиса и стал временным чемпионом. В 2022-м единогласным решением проиграл Фрэнсису Нганну в битве за чемпионство. В 2023-м в титульном бою встретился с Джоном Джонсом и проиграл после «гильотины». В 2025-м в бою за чемпионство сошёлся с Томом Аспиналлом, но поединок признан несостоявшимся, так как Ган ткнул Аспиналлу в глаза. В 2026-м завоевал временный титул.

Бой с Хокитом продлился все пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей (48-47). У Гана теперь 15 побед, два поражения и один бой без результата. У Хокита — 10 побед и одно поражение в ММА.