Результаты турнира UFC 334: Ган — Хокит

В Нью-Йорке, США, завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 334. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты турнира UFC 334:

Сириль Ган победил Джоша Хокита единогласным решением (48-47, 48-47, 48-47);

Кайла Харрисон победила Аманду Нуньес удушающим приёмом (Раунд 4, 1:29);

Кайо Борральо победил Юсри Белгаруи единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Кевин Холланд и Урош Медич свели поединок вничью (29-27, 28-28, 28-28);

Луис Гуруле победил Билала Хасана раздельным решением (28-29, 29-28, 29-28);

Стивен Томпсон победил Чарльза Радтке техническим нокаутом (Раунд 3, 2:54);

Крис Данкан победил Дрю Добера единогласным решением (30-27, 30-27, 29-28);

Терренс Маккинни победил Джима Миллера нокаутом (Раунд 1, 1:53);

Сезар Алмейда победил Донте Джонсона техническим нокаутом (Раунд 1, 3:20);

Мелкизаэл Коста победил Джарада Гордона единогласным решением (29-28, 29-28, 29-28);

Биа Мескита победила Мэйси Чиассон удушающим приёмом (Раунд 1, 3:23);

Хуан Диас победил Хеили Алатенг единогласным решением (30-27, 30-27, 30-27);

Эван Элдер победил Самуэля Санчеса единогласным решением (30-26, 30-26, 30-26).