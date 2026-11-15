15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanymdRcEf
Участие в азартных играх может привести к возникновению зависимости от азартных игр
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Сириль Ган и Джош Хокит доставлены в больницу и пропустят пресс-конференцию — источник

Сириль Ган и Джош Хокит доставлены в больницу и пропустят пресс-конференцию — источник
Комментарии

36-летний французский боец смешанных единоборств и действующий чемпион в тяжёлом весе Сириль Ган и пятый номер дивизиона американец Джош Хокит были доставлены в больницу после своего поединка в главном событии вечера на UFC 334, о чём сообщил журналист Карлос Контрерас Легаспи.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган (W) — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Джош Хокит

«Сириля Гана и Джоша Хокита после боя везут в больницу. Без пресс-конференции», — написал Легаспи в социальной сети Х.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Сириля Гана единогласным решением судей (48-47). У Гана теперь 15 побед, два поражения и один бой без результата. У Хокита — 10 побед и одно поражение в ММА.

Материалы по теме
Сириль Ган одержал первую победу в полноценном титульном поединке
Материалы по теме