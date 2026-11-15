Сириль Ган и Джош Хокит доставлены в больницу и пропустят пресс-конференцию — источник

36-летний французский боец смешанных единоборств и действующий чемпион в тяжёлом весе Сириль Ган и пятый номер дивизиона американец Джош Хокит были доставлены в больницу после своего поединка в главном событии вечера на UFC 334, о чём сообщил журналист Карлос Контрерас Легаспи.

«Сириля Гана и Джоша Хокита после боя везут в больницу. Без пресс-конференции», — написал Легаспи в социальной сети Х.

Бой продлился все пять раундов и завершился победой Сириля Гана единогласным решением судей (48-47). У Гана теперь 15 побед, два поражения и один бой без результата. У Хокита — 10 побед и одно поражение в ММА.

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