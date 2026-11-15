Сириль Ган впервые защитил титул чемпиона UFC в тяжёлом весе

36-летний французский боец смешанных единоборств и действующий чемпион в тяжёлом весе Сириль Ган в ночь на 15 ноября впервые защитил титул чемпиона промоушена в тяжёлом весе, одержав верх над американцем Джошем Хокитом.

До встречи с Джошем Сириль выступал в титульном бою в роли временного чемпиона в тяжёлом весе, но проиграл — в 2022-м проиграл техническим нокаутом Фрэнсису Нганну в бою за звание полноценного чемпиона. Также дважды просто выходил в октагон в качестве главного претендента, но сначала после «гильотины» уступил Джону Джонсу, а в 2025-м бой с Томом Аспиналлом признан несостоявшимся.

Бой с Хокитом на арене «Мэдисон Сквер Гарден» продлился все пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей (48-47). У Гана теперь 15 побед, два поражения и один бой без результата. У Хокита — 10 побед и одно поражение в ММА.

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