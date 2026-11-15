Кайла Харрисон одержала 20-ю победу в ММА

36-летняя американская дзюдоистка, двукратная олимпийская чемпионка и действующая чемпионка UFC в легчайшем весе Кайла Харрисон одержала свою 20-ю победу в смешанных единоборствах в ночь на 15 ноября.

В ночь на 15 ноября Кайла в соглавном событии вечера турнира UFC 334 на арене «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке встретилась с прославленной бразильянкой и бывшей чемпионкой Амандой Нуньес, которую смогла победить удушающим в четвёртом раунде.

Свою первую победу в ММА Кайла одержала в 2018 году после болевого приёма над Бриттни Элкин в PFL. Доведя свой стрик до 15 побед без поражений Харрисон в 2022-м в PFL единогласным решением уступила Лариссе Пачеко. На серии 16-1 дебютировала в UFC, где до сих пор ни разу не проигрывала, доведя стрик до 20-1.

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