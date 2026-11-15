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Джон Джонс отреагировал на поражение Хокита в бою с Ганом

Джон Джонс отреагировал на поражение Хокита в бою с Ганом
Комментарии

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс прокомментировал победу действующего обладателя титула организации в тяжёлом весе (до 120 кг) француза Сириля Гана в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган (W) — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Джош Хокит

«Чуваки, я знаю, это безумнейшее совпадение. Почти каждый боец, который говорит дерьмо обо мне, проигрывает следующий бой. Клянусь, это длится годами. Странно», — написал Джонс в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее стало известно, что Ган и Хокит был госпитализированы после боя на UFC 334, бойцы пропустят пресс-конференцию.

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