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Джош Хокит потерпел первое поражение в карьере

Джош Хокит потерпел первое поражение в карьере
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29-летний американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Джош Хокит потерпел своё первое поражение в карьере, уступив действующему чемпиону дивизиона французу Сирилю Гану в главном бою на турнире UFC 334.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган (W) — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Джош Хокит

К поединку с Ганом Джош подошёл в статусе непобеждённого атлета (10-0). Свою первую победу одержал в 2020-м на турнире Bellator 300. В UFC дебютировал в 2025 году на претендентском турнире Даны Уайта. С тех пор одержал четыре победы.

Бой с Ганом на арене «Мэдисон Сквер Гарден» продлился все пять раундов и завершился победой француза единогласным решением судей (48-47). У Сириля теперь 15 побед, два поражения и один бой без результата. У Хокита — 10 побед и одно поражение в ММА.

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