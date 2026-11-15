Джош Хокит потерпел первое поражение в карьере

29-летний американский боец смешанного стиля, представитель тяжёлой весовой категории Джош Хокит потерпел своё первое поражение в карьере, уступив действующему чемпиону дивизиона французу Сирилю Гану в главном бою на турнире UFC 334.

К поединку с Ганом Джош подошёл в статусе непобеждённого атлета (10-0). Свою первую победу одержал в 2020-м на турнире Bellator 300. В UFC дебютировал в 2025 году на претендентском турнире Даны Уайта. С тех пор одержал четыре победы.

Бой с Ганом на арене «Мэдисон Сквер Гарден» продлился все пять раундов и завершился победой француза единогласным решением судей (48-47). У Сириля теперь 15 побед, два поражения и один бой без результата. У Хокита — 10 побед и одно поражение в ММА.