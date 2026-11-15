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Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC 334

Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC 334
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Стали известны обладатели бонусов по итогам турнира UFC 334, состоявшегося сегодня, 15 ноября, в Нью-Йорке, США.

Участники главного события француз Сириль Ган и американец Джош Хокит получили бонус «лучший бой вечера».

Бонус «выступление вечера» получили чемпионка в женском легчайшем весе (до 61 кг) американка Кайла Харрисон, бывший претендент на титул в полусреднем весе (до 77 кг) американец Стивен Томпсон, а также бразильский боец женского легчайшего веса Беатрис Мескита.

Помимо этого, по $ 25 тыс. получили все бойцы, одержавшие досрочные победы, не провалившие взвешивание и не получившие основные бонусы.

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