Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала судейские записки титульного поединка в тяжёлом весе между действующим чемпионом из Франции Сирилем Ганом и 29-летним американцем и четвёртым номером дивизиона Джошем Хокитом, который стал главным событием вечера на UFC 334.

Фото: Кадр из трансляции

Поединок обслуживали три судьи — Адриан Кастро, Сол Д'Амато и Крис Ли. Все трое отдали победу Сирилю со счётом 48-47. Кастро рассудил раунды следующим образом — 10-9; 9-10; 9-10; 10-9; 10-9; Д'Амато — 9-10; 10-9; 9-10; 10-9; 10-9; а Ли — 9-10; 10-9; 9-10; 10-9; 10-9.

Для Джоша этот бой стал первым титульным в UFC, а Сириль провёл первую успешную защиту.