Сириль Ган прокомментировал победу над Джошем Хокитом на UFC 334

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган прокомментировал победу в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, в Нью-Йорке, США на турнире UFC 334.

«Он ничем меня не удивил. Я знал, что он такой. Весь мир его недооценивал. Но я знал, что он очень серьёзный соперник. Мне пришлось отдать все силы. Мы начали очень ярко, быстро. Я начал угасать. Но я нашёл в себе силы вернуться. Он заставил меня выложиться. Мы показали классный бой. У него очень непростой стиль», — сказал Ган в послематчевом интервью.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс отреагировал на поражение Хокита в бою с Ганом.