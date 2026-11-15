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Сириль Ган прокомментировал победу над Джошем Хокитом на UFC 334

Сириль Ган прокомментировал победу над Джошем Хокитом на UFC 334
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган прокомментировал победу в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, в Нью-Йорке, США на турнире UFC 334.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган (W) — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Джош Хокит

«Он ничем меня не удивил. Я знал, что он такой. Весь мир его недооценивал. Но я знал, что он очень серьёзный соперник. Мне пришлось отдать все силы. Мы начали очень ярко, быстро. Я начал угасать. Но я нашёл в себе силы вернуться. Он заставил меня выложиться. Мы показали классный бой. У него очень непростой стиль», — сказал Ган в послематчевом интервью.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс отреагировал на поражение Хокита в бою с Ганом.

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