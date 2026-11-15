Джош Хокит отреагировал на поражение в бою с Ганом на UFC 334

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Джош Хокит прокомментировал поражение в поединке с действующим чемпионом французом Сирилем Ганом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Я буду радоваться даже в страданиях. Страдания дают выносливость, выносливость – характер, а характер – надежду. Я никогда не потеряю надежду. Однажды я стану чемпионом UFC. Можете пинать меня, когда я уже на земле, я сломаю ваши чёртовы ноги», – сказал Хокит в послематчевом интервью.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс отреагировал на поражение Хокита в бою с Ганом.