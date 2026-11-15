«Это безумие». Дана Уайт — о нападении Нурмагомедовых на Двалишвили в Абу-Даби

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт после турнира UFC 334 высказался о нападении чемпиона PFL Усмана Нурмагомедова на американо-грузина Мераба Двалишвили в отеле в Абу-Даби.

— Есть ли какие-то новости по ситуации в Абу-Даби? Потому что сейчас есть сообщения, что даже Умар [Нурмагомедов], который, очевидно, действующий боец UFC, тоже был заключён под стражу. Есть ли какие-то новости, что там происходит?

— Нет. Всё, что я знаю, что они получили что-то вроде около шести месяцев тюрьмы.

— Это заставляет вас или UFC колебаться, прежде чем позволять действующим бойцам выступать на RAF, учитывая, что на всех этих пресс-конференциях было столько драк?

— Это безумие. Это безумие. Ну, судя по всему, им, должно быть, это нравится, раз такое происходит постоянно, — сказал Уайт на пресс-конференции.