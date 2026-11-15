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Сириль Ган одержал 15-ю победу в карьере

Сириль Ган одержал 15-ю победу в карьере
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36-летний французский профессиональный боец смешанных единоборств и действующий чемпион в тяжёлой весовой категории UFC Сириль Ган в ночь на 15 ноября одержал свою 15-ю победу в профессиональной карьере.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган (W) — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Джош Хокит

Главный турнира UFC 334, который состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден», продлился все пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей (48-47).

Свою дебютную победу в ММА Ган одержал в 2018 году на турнире TKO MMA TKO Fight Night 1, где удушающим приёмом победил Бобби Салливана. Одержав ещё две победы в ТКО француз дебютировал в UFC, где не знал поражений до встречи с Фрэнсисом Нганну в 2022 году (10-1). Затем проиграл Джону Джонсу в 2023-м, а в 2025-м один бой признан несостоявшимся.

После победы над Хокитом серия Гана — 15-2.

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Судейские записки поединка Сириль Ган — Джош Хокит
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