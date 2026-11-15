Сириль Ган одержал 15-ю победу в карьере

36-летний французский профессиональный боец смешанных единоборств и действующий чемпион в тяжёлой весовой категории UFC Сириль Ган в ночь на 15 ноября одержал свою 15-ю победу в профессиональной карьере.

Главный турнира UFC 334, который состоялся на арене «Мэдисон Сквер Гарден», продлился все пять раундов и завершился победой Гана единогласным решением судей (48-47).

Свою дебютную победу в ММА Ган одержал в 2018 году на турнире TKO MMA TKO Fight Night 1, где удушающим приёмом победил Бобби Салливана. Одержав ещё две победы в ТКО француз дебютировал в UFC, где не знал поражений до встречи с Фрэнсисом Нганну в 2022 году (10-1). Затем проиграл Джону Джонсу в 2023-м, а в 2025-м один бой признан несостоявшимся.

После победы над Хокитом серия Гана — 15-2.