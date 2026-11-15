Статистика боя Сириль Ган — Джош Хокит: удары, процент точности

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала статистику титульного поединка в тяжёлом весе между действующим чемпионом из Франции Сирилем Ганом и 29-летним американцем и четвёртым номером дивизиона Джошем Хокитом, который стал главным событием вечера на UFC 334.

Статистика боя Сириль Ган — Джош Хокит:

Удары и точность: Ган попал 298 ударов из 412 (78%), а Хокит — 243 из 384 (63%);

Тейкдауны: Хокит провёл три тейкдауна, а Ган — 0;

Акцентированные удары: 237 ударов у Гана и 146 — у Хокита; Сириль 170 раз попал в голову, 63 в корпус и четыре — в ноги. Хокит же попал в голову француза 138 раз и восемь — по корпусу.