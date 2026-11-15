Сириль Ган установил рекорд тяжёлого веса UFC в бою с Хокитом

Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган установил рекорд по числу значимых ударов в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

Ган нанёс 237 значимых ударов за пять раундов. Предыдущий рекорд (181) принадлежал американцу Даниэлю Кормье, установившему его во втором бою с соотечественником Стипе Миочичем, состоявшемся в августе 2019 года на турнире UFC 241 в Анахайме (Калифорния).

Сирилю Гану 36 лет. Француз дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.