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Сириль Ган установил рекорд тяжёлого веса UFC в бою с Хокитом

Сириль Ган установил рекорд тяжёлого веса UFC в бою с Хокитом
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Чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) француз Сириль Ган установил рекорд по числу значимых ударов в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган (W) — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Джош Хокит

Ган нанёс 237 значимых ударов за пять раундов. Предыдущий рекорд (181) принадлежал американцу Даниэлю Кормье, установившему его во втором бою с соотечественником Стипе Миочичем, состоявшемся в августе 2019 года на турнире UFC 241 в Анахайме (Калифорния).

Сирилю Гану 36 лет. Француз дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.

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