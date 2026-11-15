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Двалишвили — о поединке Ган — Хокит: самый захватывающий бой в тяжёлом весе UFC

Двалишвили — о поединке Ган — Хокит: самый захватывающий бой в тяжёлом весе UFC
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Бывший обладатель чемпионского пояса UFC в легчайшем весе (до 61 кг) грузин Мераб Двалишвили отреагировал на поединок 36-летнего французского профессионального бойца смешанных единоборств и действующего чемпиона в тяжёлой весовой категории UFC Сириля Гана с пятым номером дивизиона американцем Джошем Хокитом.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган (W) — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Джош Хокит

«Это самый захватывающий бой в тяжёлом весе UFC, который я когда-либо видел!» — написал Двалишвили в социальной сети Х.

Бой Хокита и Гана на арене «Мэдисон Сквер Гарден» продлился все пять раундов и завершился победой француза единогласным решением судей (48-47). У Сириля теперь 15 побед, два поражения и один бой без результата. У Хокита — 10 побед и одно поражение в ММА.

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