Уайт уклонился от вопроса о титульном бое для Волкова после UFC 334

Президент промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) Дана Уайт уклонился от вопроса про титульные перспективы российского тяжеловеса Александра Волкова после победы Сириля Гана над Джошем Хокитом на турнире UFC 334.

– Дана, передо мной был задан вопрос о будущем Тома Аспиналла, если он вернётся. В гонке за титул ещё есть Алекс Перейра, если он выиграет, то это по умолчанию большой бой в тяжёлом весе. Но какова ситуация с Александром Волковым в этой титульной погоне?

– Что, в чём вопрос?

– Какое место занимает Волков в титульной очереди?

– (отвлекается на другого человека) Ага. Да. Посмотрим, — сказал Уайт на пресс-конференции.