Джош Хокит заявил о желании провести немедленный реванш с Ганом

Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Джош Хокит заявил о желании провести незамедлительный реванш с действующим обладателем титула французом Сирилем Ганом.

«Незамедлительный реванш. Пожалуйста», — написал Хокит в социальных сетях.

Напомним, поединок Гана и Хокита состоялся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США, и завершился победой француза единогласным судейским решением по итогам пяти раундов (48-47, 48-47, 48-47). Хокит потерпел первое поражение в карьере.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс прокомментировал поражение Хокита в бою с Ганом.