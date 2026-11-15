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Джош Хокит заявил о желании провести немедленный реванш с Ганом

Джош Хокит заявил о желании провести немедленный реванш с Ганом
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Американский боец тяжёлого веса (до 120 кг) UFC Джош Хокит заявил о желании провести незамедлительный реванш с действующим обладателем титула французом Сирилем Ганом.

«Незамедлительный реванш. Пожалуйста», — написал Хокит в социальных сетях.

Напомним, поединок Гана и Хокита состоялся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США, и завершился победой француза единогласным судейским решением по итогам пяти раундов (48-47, 48-47, 48-47). Хокит потерпел первое поражение в карьере.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Сириль Ган (W) — Джош Хокит
15 ноября 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Сириль Ган
Окончено
UD
Джош Хокит

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс прокомментировал поражение Хокита в бою с Ганом.

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