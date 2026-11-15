Статистика боя Кайла Харрисон — Аманда Нуньес: удары, процент точности

Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала статистику титульного поединка в легчайшем женском весе между действующей чемпионкой из США Кайлой Харрисон и 38-летней прославленной бразильянкой Амандой Нуньес, который стал соглавным событием вечера на UFC 334.

Поединок продлился неполных четыре раунда и завершился победой Харрисон после удушающего.

Статистика боя Кайла Харрисон — Аманда Нуньес:

Удары и точность: Харрисон нанесла 169 ударов с точностью 88%, а Нуньес — 62 (67%);

Тейкдауны: Кайла провела три тейкдауна, а Аманда — два;

Попытки сабмишена: Харрисон записала на свой счёт две, а её оппонентка — 0;

Перевороты: у Кайлы один, у Аманды — 0;

Акцентированные удары: 25 ударов у Харрисон и 31 — у Нуньес; Кайла 17 раз попала в голову, четыре в корпус и четыре — в ноги. Нуньес же попала в голову американки 16 раз, 12 — по корпусу и три — по ногам.