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Статистика боя Кайла Харрисон — Аманда Нуньес: удары, процент точности

Статистика боя Кайла Харрисон — Аманда Нуньес: удары, процент точности
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Пресс-служба промоушена Ultimate Fighting Championship (UFC) опубликовала статистику титульного поединка в легчайшем женском весе между действующей чемпионкой из США Кайлой Харрисон и 38-летней прославленной бразильянкой Амандой Нуньес, который стал соглавным событием вечера на UFC 334.

UFC 2026. UFC 334, Нью-Йорк, США
Кайла Харрисон (W) — Аманда Нуньес
15 ноября 2026, воскресенье. 06:30 МСК
Кайла Харрисон
Окончено
SUB
Аманда Нуньес

Поединок продлился неполных четыре раунда и завершился победой Харрисон после удушающего.

Статистика боя Кайла Харрисон — Аманда Нуньес:

Удары и точность: Харрисон нанесла 169 ударов с точностью 88%, а Нуньес — 62 (67%);
Тейкдауны: Кайла провела три тейкдауна, а Аманда — два;
Попытки сабмишена: Харрисон записала на свой счёт две, а её оппонентка — 0;
Перевороты: у Кайлы один, у Аманды — 0;
Акцентированные удары: 25 ударов у Харрисон и 31 — у Нуньес; Кайла 17 раз попала в голову, четыре в корпус и четыре — в ноги. Нуньес же попала в голову американки 16 раз, 12 — по корпусу и три — по ногам.

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