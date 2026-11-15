Дана Уайт отреагировал на желание Хокита провести немедленный реванш с Ганом

Генеральный директор UFC Дана Уайт отреагировал на заявление американского бойца тяжёлого веса (до 120 кг) Джоша Хокита о желании провести незамедлительный реванш с действующим обладателем титула французом Сирилем Ганом.

«У меня есть свои проблемы с Хокитом, не так ли… В каждом бою я думаю: «Этот парень [побьёт Хокита]». Так же думал и сегодня. Это был первый пятираундовый мейн-ивент для Хокита, и он прошёл пять жёстких, сумасшедших раундов. У парня невероятная челюсть, бесконечное кардио… Я не могу поступить иначе, кроме как выразить ему уважение за бой, который он провёл», — сказал Уайт на пресс-конференции.