Александр Волков прокомментировал победу Гана над Хокитом

Второй номер рейтинга UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) россиянин Александр Волков прокомментировал победу действующего обладателя титула француза Сириля Гана в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Так аналитика боя Гана и Хокита… ***** полная. Я спать, спокойной ночи», — сказал Волков в социальных сетях.

Отметим, что Волков дважды встречался с Ганом в клетке UFC. В июне 2021 года на турнире UFC Fight Night 190 в Лас-Вегасе, США, француз победил единогласным судейским решением. Реванш состоялся в декабре 2024 года на UFC 310 в Лас-Вегасе, США, и на этот раз Ган победил раздельным решением.

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