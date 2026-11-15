Уайт отреагировал на то, что Хокит показал средний палец Бафферу перед боем с Ганом

Президент UFC Дана Уайт прокомментировал поступок Джоша Хокита перед боем с Сирилем Ганом на UFC 334, когда американец показал легендарному ринг-анонсеру Брюсу Бафферу средний палец.

— Показать Брюсу Бафферу средний палец — ты думаешь, что он перешёл черту?

— Это было довольно безумно, думаю, это сильно выбило Баффера из колеи, эм, никто раньше не показывал Бафферу средний палец. Перешёл ли он черту? Всё, что делает этот парень, переходит черту. Вспомните, что он сказал на лужайке Белого дома [про Мишель Обаму] и на бое, который посвящён 250-летию Америки, а это должно быть для всех, знаете… Лучше бы он показывал Брюсу Бафферу средний палец в каждом бою, чем говорил эту *****, — сказал Уайт на пресс-конференции.