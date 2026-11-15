Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор и аналитик Даниэль Кормье опубликовал пост после новости о заключении непобеждённого российского бойца Усмана Нурмагомедова в ОАЭ.

«Ты учишься на всём, что делаешь. Усман вынесет урок», — написал Кормье в социальных сетях.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби Усман Нурмагомедов с одноклубниками устроил драку с бывшим чемпионом UFC грузином Мерабом Двалишвили. В результате инцидента все участники были задержаны, позднее стало известно, что Нурмагомедов якобы приговорён к шести месяцам лишения свободы, а также штрафу в размере 300 тыс. дирхам (6,7 млн рублей).

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