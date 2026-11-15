Чемпион UFC австралиец Александр Волкановски прокомментировал победу обладателя титула в тяжёлом весе (до 120 кг) француза Сириля Гана в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Очень близкий бой. У меня было 2-2 перед последним раундом. Критерии оценки были такими, какими, как я считаю, они и должны быть.

Когда люди идут вперёд, их давление засчитывается, ведь это считается доминированием. Как будто бы если вы идёте вперёд, это оценивается выше движения назад. Я