Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунец Фрэнсис Нганну прокомментировал победу действующего обладателя титула француза Сириля Гана в поединке с американцем Джошем Хокитом, состоявшемся сегодня, 15 ноября, на турнире UFC 334 в Нью-Йорке, США.

«Великолепная битва. Поздравляю, Хороший парень (прозвище Гана. – Прим. «Чемпионата»)», — написал Нганну в социальных сетях.

Сирилю Гану 36 лет. Француз дебютировал в UFC в 2019 году. Всего на его счету в престижнейшей организации мира 12 побед и два поражения.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Джон Джонс прокомментировал поражение Хокита в бою с Ганом.