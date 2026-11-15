Бывший чемпион UFC американец Шон О’Мэлли прокомментировал новости о лишении свободы непобеждённого россиянина Усмана Нурмагомедова за драку с грузином Мерабом Двалишвили в Абу-Даби (ОАЭ).

«Усман Нурмагомедов получил шесть месяцев тюрьмы и $ 50 тыс. штрафа… Шесть месяцев тюрьмы! Это много, но в то же время нельзя, чёрт возьми, бить людей лицу, пинать, налетать с кулаками… Нельзя так делать.

На что похоже там тюрьмы? У них есть тренировочные палки, по которым можно бить? И позволят ли им заниматься боем с тенью?» — сказал О’Мэлли на своём YouTube-канале.

Ранее бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье поддержал Усмана Нурмагомедова.

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