Грузинский борец Саба Лизашвили, ставший участником массовой драки с командой россиянина Усмана Нурмагомедова, получил предложение о подписании в UFC. Об этом сообщил экс-чемпион организации Мераб Двалишвили.

«PFL связались со мной и предложили Сабе контракт. Чуть позже связался Хантер Кэмпбелл [матчмейкер UFC]. Я пока не сказал Сабе, что UFC тоже заинтересованы в его подписании. У UFC есть программа для таких бойцов, как Саба, у которых не было любительских выступлений. Они хотят подписать его по этой программе и начать свой путь с ним. Сейчас мы ведём переговоры, и, честно говоря, я очень рад за него. У него светлое будущее, перед ним открыто множество дверей», — приводит слова Двалишвили MMA Pros Pick в социальных сетях.