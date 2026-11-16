Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Джон Джонс ответил на обвинения американского бойца Джоша Хокита, который заявил, что тот негативно повлиял на их общего товарища по команде Симоне и вовлёк его в употребление запрещённых веществ.

«Хорошо известно, что у этого молодого человека шизофрения. Он не употребляет наркотики, идиот. Рад, что ты заметил, как он разговаривает сам с собой. Это я помог ему попасть в больницу и оплатил его перелёт домой, в Швейцарию.

Как я уже говорил, уходи из социальных сетей, дай своему мозгу отдохнуть и выдели себе время на восстановление», — написал Джонс в своём аккаунте в социальной сети Х.