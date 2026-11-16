Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг усомнился в искренности заявления бразильца Алекса Перейры, который посчитал, что Джош Хокит выиграл свой бой с Сирилем Ганом. По мнению Биспинга, на мнение бразильца могла повлиять его сильная неприязнь к французу.

«Было ли это искренне? Или это потому, что он просто недолюбливает Сириля Гана? Потому что он чувствует, что его засудили, потому что считает, что Херб Дин украл у него титул в третьей весовой категории, и это затуманило или исказило его видение того боя. Это был близкий бой. Алекс Перейра имеет право верить, что Джош Хокит победил», — приводит слова Биспинга The Combat Sport Poll Guy в социальной сети Х.