Шара Буллет ответил на слова Царукяна о том, что никогда не станет чемпионом UFC

Боец UFC Шарабутдин Магомедов, более известный как Шара Буллет, отреагировал на прогноз второго номера рейтинга UFC в лёгком весе Армана Царукяна, который усомнился в том, что россиянин когда-либо завоюет чемпионский пояс организации.

«Ему опасно так высказываться, потому что не ему решать, стану [я чемпионом] или нет. Только Всевышний решает, кто и что выиграет, станет или не станет.

Такие слова опасны тем, что бумеранг — это такая вещь… Как говорится, слово не воробей, вылетит — не поймаешь. Его ждёт поединок в сентябре (интервью с Шарой Буллетом было опубликовано 15 ноября. — Прим. «Чемпионата»), я тоже могу сказать: он там проиграет. Но я не скажу этого. Пусть он лучше выиграет. Но мой аналитический расчёт по-другому думает», — сказал Шара Буллет в шоу «50 вопросов».

Ранее Царукян заявил, что Шара может проводить зрелищные поединки, выступать на турнирах в Азербайджане, Казахстане и Абу-Даби и даже закрепиться в топ-10 рейтинга UFC, однако чемпионом организации, по его мнению, не станет.