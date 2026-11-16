Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили раскрыл новые подробности конфликта с Усманом Нурмагомедовым в отеле Абу-Даби, ОАЭ.

«Усман и Умар — плохие представители Дагестана и мусульман. Они не настоящие мужчины, они трусы. Умар пришёл позже. Травму я получил позже. То, что вы видите на видео, — я тогда не пострадал», — приводит слова Двалишвили аккаунт Championship Rounds в социальной сети Х.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов подошёл к Двалишвили, когда тот давал интервью, и дал ему пощёчину, после чего началась драка между Мерабом и его другом Сабой Лазишвили с Усманом и его одноклубниками. В результате все участники драки были задержаны.