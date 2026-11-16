Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили ответил на критику президента UFC Даны Уайта в адрес недавних потасовок на турнирах лиги RAF, отметив, что даже при наличии профессиональной охраны подобные инциденты невозможно полностью исключить.

«Та же охрана, что есть в UFC, есть и в RAF. Высококлассная, профессиональная охрана. Они всегда там присутствуют, но драка всегда возможна. Независимо от того, есть у вас охрана или нет, это может случиться в любую секунду. Никогда не знаешь наверняка. RAF — отличная организация. Я думаю, спорт нуждается в RAF. Борьба нуждается в RAF», — приводит слова Двалишвили аккаунт Ариэля Хельвани в социальной сети Х.