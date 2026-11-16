Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили высказался о конфликте с Ахмедом Гаджимагомедовым, произошедшем в Грузии. Боец заявил, что не жалеет о своей реакции на провокацию, однако признал, что во время ссоры оскорбил члена семьи оппонента, и принёс публичные извинения.

«Я был абсолютно прав, когда меня спровоцировали в Грузии. На 100%. И в этой ситуации я тоже был прав. Я спокойно сплю, потому что живу как мужчина. Я говорю правду и поступаю честно. И я уверен, ты видел, что я поставил реакцию на пост Ахмеда. Да, я действительно подрался с ним, и я на 100% считаю себя правым. Но после этого я больше не хочу с ним драться.

Я подрался с ним, потому что был зол и меня спровоцировали. Во время драки я упомянул одного из его родственников. И я не хочу вдаваться в подробности, но речь идёт о том, как мы выражаемся в Грузии. У нас это ругательство употребляют постоянно, в самых разных ситуациях. Во время драки оно звучит практически как приветствие, понимаешь?

Но, конечно, когда потом я увидел видео, я посмотрел на всё это уже с другой стороны. Я уважаю всех мусульман и не хотел оскорбить чью-либо семью. Это было между мной и Ахмедом. И я хочу сегодня публично признать: да, я оскорбил его родственника, я проклял члена его семьи, и за эти слова я прошу прощения. Вот и всё.

Но я ещё раз повторю: между мной и Ахмедом всё закончено. Мы пожали друг другу руки. Между нами всё решено как между мужчинами. Что бы ни произошло между нами, это осталось в прошлом. Но то, как они отреагировали и как всё это организовали, — так настоящие мужчины себя не ведут», — сказал Мераб в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.