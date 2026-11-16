Двалишвили раскрыл, готов ли он помириться с Усманом и Умаром Нурмагомедовыми

Грузинский боец UFC Мераб Двалишвили высказался о возможном освобождении Усмана и Умара Нурмагомедовых, заявив, что был бы рад такому исходу, но не намерен с ними мириться.

«Я бы был счастлив, если их выпустили. Я жму руку настоящим мужчинам, но этим парням — нет. Нехорошие люди», — приводит слова Двалишвили аккаунт Ариэля Хельвани в социальной сети Х.

Напомним, 11 ноября в Абу-Даби непобеждённый чемпион PFL в лёгком весе Усман Нурмагомедов подошёл к Двалишвили, когда тот давал интервью, и дал ему пощёчину, после чего началась драка между Мерабом и его другом Сабой Лазишвили с Усманом и его одноклубниками. В результате все участники драки были задержаны.