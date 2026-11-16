Грузинский боец UFC Саба Лазишвили высказался об инциденте с участием соотечественника Мераба Двалишвили и братьев Нурмагомедовых, заявив, что за кадром осталось много деталей, не попавших на видео. Отметим, что сам Лазишвили был рядом с Двалишвили в момент потасовки и принял в ней участие.

«В этой драке произошли некоторые вещи, которых нет на видео, и я не хочу сейчас об этом говорить. Единственное, что могу сказать, — это то, что я не ожидал такой трусости от этих парней. Я был их очень большим фанатом. Знаю, что они великие спортсмены, талантливые люди, но я даже не понимаю, как они могут быть такими», — приводит слова Лазишвили аккаунт Ариэля Хельвани в социальной сети Х.