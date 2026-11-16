Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Мераб Двалишвили отреагировал на слова обладателя титула в полусреднем дивизионе Ислама Махачева, который раскритиковал его поведение во время конфликта с дагестанскими бойцами.

«Ислам, если хочешь поговорить, можешь приехать ко мне, или я могу приехать к тебе. Мы можем встретиться вместе с братьями, о которых я говорю, и спокойно всё обсудить. Но в той ситуации я был прав. Меня спровоцировали. Я никого не трогал. Этот парень [Ахмед Гаджимагомедов] сам подошёл ко мне, начал провоцировать, прикоснулся ко мне и кричал на другом языке. Я отреагировал так, как отреагировал, и на 100% уверен, что был прав.

Мы с Ахмедом уже всё уладили. Мы поставили точку, и не было никакой необходимости продолжать этот конфликт. Если у кого-то остались вопросы, мы должны решать такие вещи как настоящие мужчины. Мы люди Кавказа, мы уважаем других людей. Мы можем разговаривать и обсуждать проблемы. Мы же не животные, чтобы драться на улицах. Мы — профессиональные бойцы.

Но то, как поступили Умар и Усман [Нурмагомедовы], было просто отвратительно. Именно поэтому я потерял к ним уважение. И поэтому оба — трусы», — сказал Двалишвили в интервью журналисту Ариэлю Хельвани.